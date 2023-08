(Di martedì 8 agosto 2023)non sono più una coppia? I due ex allievi disi sono innamorati una volta fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi. Nonostante avessero condiviso il percorso al talent show,sembrava aver rivolto tutte le attenzioni su Alex, anche lui concorrente allora in gara. Laha ricoperto poi il ruolo di Velina di Striscia la Notizia, una volta fuori dalla scuola e intanto condivideva sui social la sua relazione con. A quanto pare però l’amore tra i due sarebbe finito.ha postato nelle ultime ore una storia piuttosto criptica in cui chiaramente si è detto pentito del sentimento che ha provato per la sua, a quanto pare, ex compagna: Il mio unico errore è stato ...

...anche se non sono mancate le tentazioni per l'attaccante argentino in momenti di evidente. ... "Non è stata una scelta facile: io lì avevo i miei negozi di abiti, la famiglia, gli, l'...... sfruttando l'analisi del micro (gruppo di) per parlare del macro, e divertendosi a "... facce della stessa medaglia: uno violento e l'altro riflessivo, entrambi persi, ine in balia delle ...... confermandogli che Cina e Russia rimangono "buonie partner affidabili". E ha anche assicurato che "sullaucraina, la Cina manterrà una posizione indipendente e imparziale, avrà una voce ...

Amici 21, crisi tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli Il messaggio di lui allarma i fan Isa e Chia

Virginia Tamarchio e Cristiano Lo Presti in seguito alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi si sono detti addio per sempre.Una bella pedalata fino in cima, mano nella mano. Così Ilary Blasi risponde alle voci circolate negli ultimi giorni che la volevano (già) in crisi con Bastian Muller. Dopo il viaggio in Brasile, ...