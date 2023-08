Amici 21 | crisi in corso tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli? Un indizio social preoccupa i fan

... che l'incontro è servito a "consolidare il consenso internazionale sulla soluzione della... perché Russia e Cina possono fare tra loro affidamento come "buoni". Se Kiev può essere lieta ...Potrebbe esserci aria ditra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli La coppia nata nel talent didi Maria De Filippi in onda su Canale5 si è sempre dimostrata molto unita e innamorata, ma un recente indizio ...... il ragazzo stava trascorrendo una giornata in compagnia dei suoie della fidanzata. Alle 11, ... che cita i sanitari, il giovane sarebbe morto 'per unarespiratoria insorta a causa dello ...

Amici 21, crisi tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli Il messaggio di lui allarma i fan Isa e Chia

Il ballerino di Amici si è sfogato su Instagram lasciando intendere che la relazione con la collega avrebbe subito un brusco stop ...Qualche rumors di crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller in queste ore. A dare una risposta a tutti ci ha pensato la conduttrice... Si sono moltiplicati ...