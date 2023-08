Amichevole Monza-Milan | Leao scalda i guanti di Di Gregorio | PM NEWS

...vi offre il match dello 'U - Power Stadium' tra ildi Palladino e il Milan di Pioli in tempo realeIl Milan è di scena sul campo delin Brianza in una gara valida come...... 'Balogun Non seguiamo solo lui'Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha preso la parola ai microfoni di 'Sportmediaset' prima del calcio d'inizio di- Milan, partitamolto speciale ...Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di- Milan, match valido per il primo trofeo Silvio Berlusconi, garain memoria dell'imprenditore ...

Amichevoli - Monza-Milan 1-1 LIVE Trofeo Silvio Berlusconi: risultato in diretta, aggiornamenti e gol in tempo reale Eurosport IT

Si sta giocando l'amichevole tra Milan e Monza valida per il "Trofeo Silvio Berlusconi". L'emozione del figlio e di Galliani!PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...