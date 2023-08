Ambivere | principio d’incendio alla Somet | fumo nero visibile in lontananza

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 agosto 2023)rme subito rientrato nella mattinata di martedì (7 agosto)fonderiaper undì incendio, arginato in pochi minuti da alcuni dipendenti. Il rogo ha causato una coltre diche si è alzata in cielo ed eraa centinaia di metri di distanza dsede dell’azienda, in via John Fitzgerald Kennedy 18. Non ci sono comunque feriti e il lavoro all’interno della fonderia è proseguito senza particolari intoppi. Da chiarire le cause.