Alta velocità interrotta fra Bologna e Firenze | presenza di estranei in galleria

Ci sono ritardi che vanno dai 120 ai 150 minuti, controlli delle forze dell'ordineè stata interrotta la circolazione ferroviaria della Lineatra Bologna e Firenze in seguito alla segnalazione della "presenza di estranei in galleria". Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana. L'allarme - si legge sul sito di Rfi - è stato ...La circolazione ferroviaria della Lineatra Bologna e Firenze è interrotta dalle ore 19 dell'8 agosto. A quanto si è appreso, in un primo momento la Polfer ha ricevuto una segnalazione da un macchinista di un treno che aveva ...