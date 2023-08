Alluvione | Bonaccini scrive alla Meloni “Ignorate le nostre richieste”

(Di martedì 8 agosto 2023) BOLOGNA (ITALPRESS) – Nessuna risposta sull', nè fondi per indennizzi a cittadini e imprese. All'indomani dell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, il presidente della Regione, Stefano, ha inviato una letteraPresidente del Consiglio, Giorgia, per chiedere un incontro urgente e avanzare alcune proposte per la ricostruzione delle zone colpite dall'. La lettera è condivisa e firmata anche da Matteo Lepore, sindaco della Città Metropolitana di Bologna, da Michele De Pascale, presidente della Provincia di Ravenna, e da Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.“Insieme ai sindaci e a tanti amministratori delle zone colpite dall', ieri avevamo chiesto al Governo di inserire nell'ultimo Consiglio dei Ministri ...

