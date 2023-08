All’ospedale di Treviglio-Caravaggio per la prima volta un’operazione di osteotomia bilaterale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 agosto 2023). Laoperazione didi ginocchio eseguita in contemporanea su entrambe le ginocchia del paziente. Un intervento eccezionale che è stato effettuato su un paziente trevigliese di 39 anni dall’équipe del dottor Raymond Klumpp, responsabile della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di. L’valgizzante della tibia è la procedura chirurgica classica per il trattamento dell’artrosi mediale del ginocchio e permette la correzione delle deviazioni dell’asse. Questa patologia viene spesso più volgarmente identificata come ‘gambe storte’, ‘ginocchia del calciatore’ o ‘ginocchia a O’, perché le ginocchia puntano l’una in direzione opposta all’altra. L’intervento di ...