“Alla mia età la vanità non è stupida” | le parole di Alba Parietti | in bikini a 65 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 8 agosto 2023) È stata di nuovo attaccata dagli hater, che in questi giorni si trova in vacanza nella sua amata Ibiza. La showgirl si sta godendo dei giorni di relax e ha deciso di postare degli scatti al mare in cui appare di schiena, mostrando il suo lato B. “Lanon è stupidità,mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. È un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza, lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore…” è il commento dell’attrice, che non ha mai fatto mistero di piacersi, scegliendo spesso di postare foto in costume. Poi, esorta ironicamente i follower a commentare, in una sorta di sfida: “Adesso sfogatevi… L’amo è lanciato” conclude, facendo forse riferimento ai numerosi ...