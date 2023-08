Alberto Angela completamente diverso | l’avete mai visto così? Spunta il video

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 8 agosto 2023) Ilto di recente sui social, è diventato presto virale: in quanti avevano mai? I telespettatori hanno imparato a conoscerlo accanto al padre, Piero, in trasmissioni come Superquark e Ulisse – Il piacere della scoperta. La loro, infatti, è una delle famiglie più amate dal pubblico. Un anno fa il padre diè tristemente deceduto e, oggi, quest’ultimo ha ereditato il suo spazio dando vita a Noos – L’avventura della conoscenza, un nuovo programma di divulgazione scientifica.in una versione inedita sui social: in quanti lo avevano mai? (Instagram @) – ...