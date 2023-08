Alatri Controlli dei Carabinieri Due persone segnalate per detenzione illecita di droga ed una deferita per oltraggio a pubblico ufficiale

...obbligatoria la raccolta immediata degli escrementi che vanno smaltiti correttamente ma l'obbligo vale anche per il possesso di idoneo materiale per la raccolta che può essere chiesto inda ......così come non sapeva dell'esistenza e del lavoro svolto dal reparto di pediatria ad' ha poi ... ' rappresenta un grande supporto per poter effettuare le visite e iai nostri bambini '. ...... così come non sapeva dell'esistenza e del lavoro svolto dal reparto di pediatria ad. Ci ... e ciò per noi rappresenta un grande supporto per poter effettuare le visite e iai nostri ...

Minaccia i carabinieri durante un controllo. Denunciato un giovane ciociariaoggi.it

Durante un servizio di controllo straordinario sul territorio i carabinieri hanno segnalato due giovani travati in possesso di droga ...Incontri, proteste e sit-in. Il tutto in difesa dell'ospedale di Alatri e per evitarne il temuto depotenziamento. Dopo mesi di polemiche e di battaglia portata avanti dal comitato ...