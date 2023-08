Al via in Brasile il vertice Octa per fermare la deforestazione in Amazzonia

(Di martedì 8 agosto 2023) Proprio mentre a Belém, in, inizia ildell'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica () per trovare soluzioni condivise ela distruzione della foresta ...

I dati provenienti dal, secondo l'associazione ambientalista, mostrerebbero che, nonostante il calo significativo della deforestazione, registrato nel 2023, la foresta continua a bruciare. ...Brasilia , 8. Alin queste ore a Belem, in, il vertice dei Paesi dell'Amazzonia, dedicato ai passi concreti da adottare per fermare la distruzione della più grande foresta pluviale del pianeta. Guidate dal ...

Belém, 8 ago. (askanews) - Proprio mentre a Belém, in Brasile, inizia il vertice dell'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica (Octa) per trovare soluzioni condivise e fermare la distruz ...In occasione del vertice dei Paesi Amazzonici, il presidente brasiliano Lula ha chiesto 100 miliardi per il “polmone verde”. I dettagli.