Al Ravello Festival torna il Concerto all’Alba Tutto esaurito per l’appuntamento alle 5 | 30 di mattina

(Di martedì 8 agosto 2023) Al, come da tradizione, ril’evento musicale divenuto negli anni un imperdibile e caratterizzante appuntamento dell’estate in Costiera Amalfitana ed in Campania: Il, imitato, ambito e atteso (i biglietti sono andati esauriti in 22 ore), scandirà ancora una volta il passaggio dalla notte al giorno. Le emozioni uniche che il lento apparire della luce e poi del sole regalano al pubblico saranno scandite ancora una volta dall’Orchestra Filarmonica G.Verdi di Salerno. Il programma prevede l’Overture Le Ebridi “La grotta di Fingal” di Mendelssohn il poema sinfonico Vltava («La Moldava») dal ciclo Ma Vlast (La mia patria) del compositore ceco Bed?ich Smetana, l’Overture del Guillaume Tell di Rossini e la Quinta Sinfonia di Beethoven. Venerdì 11 agosto (ore 5,30) sul ...

