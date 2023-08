Al Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif | prima uscita pubblica dopo le nozze | splendidi

(Di martedì 8 agosto 2023) AldiAlhanno preso parte all’undicesima edizione della King Abdullah II International Basketball Cup.lemaestose per la coppia Reale di, il cui matrimonio ha letteralmente lasciato senza fiato per la bellezza dei look e non solo. I novelli sposi hanno sostenuto la loro squadra, e laha vinto contro il Messico: sorrisi meravigliosi, sguardi complici e volti rilassati. E hanno sorpreso tutti: invece di look mozzafiato a eventi importanti, si sono mostrati semplicemente per come sono. AldiAl, la...

..., Iraq, Libano, Palestina e Siria, nell'ambito del Venice Production Bridge dell'80. ... Tunisia) 'She Was Not Alone' diAl - Asadi (Iraq, Arabia Saudita) 'Zion Music' di Rama Tiaw (......, Iraq, Libano, Palestina e Siria , nell'ambito del Venice Production Bridge della 80. ... Tunisia) She Was Not Alone diAl - Asadi (Iraq, Arabia Saudita) Zion Music di Rama Tiaw (...L'ultima immagine pubblica di Rania diinsieme alla nuora, Rawja Al Saif, risale al 1 giugno, giorno del matrimonio di quest'ultima con il principe. Un mese e mezzo dopo i grandi festeggiamenti per l'unione dei futuri ...

Il bikini di Rajwa di Giordania look chic per l'estate Marie Claire

Nel 1916 il capitano Thomas E. Lawrence celebrato con l’appellativo di “Lawrence d’Arabia”. Aiutò figli dello Sharif della Mecca Hussein ibn Ali, Abdullah e Faysal, a combattere contro l’impero ...La principessa Rajwa al-Saif spesso si ispira alla suocera nelle sue scelte di stile. La prova Ha gli stessi orecchini, ma di colore diverso. Quest'anno la casa reale di Giordania ha avuto un posto s ...