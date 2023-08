Agosto | il sangue della Campania dimenticato dalla storia

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 8 agosto 2023) Caserta (Ferdinando Silvestri). Come spesso accade per tutte le verità imbarazzanti finite nei più lugubri scantinatimemoria, anche il 4del 1943 è stato archiviato nei miserrimistoriografia. In un solo giorno, maledetto come il responso nefasto di una sciagura annunciata, sotto le bombe degli “Alleati” persero la vita più civili a Napoli che nel resto d’Italia. Non è la prima volta che ilversatoscompaia come un delirio nel nulla. Le stragi sabaude ai danni delle popolazioni di Casalduni e Pontelandolfo in provincia di Benevento dell’1861 vengono ancora oggi blandite ed etichettate dai libri come inevitabili “incidenti di percorso”. Come se l’ipocrisia dell’uomo comune fosse il verbo di ...