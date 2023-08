Agosto all’Accademia Carrara e nel territorio bergamasco con “Vette di Luce”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 agosto 2023) Tante le iniziative proposte da Accademiadurante il mese di, in museo e sul, fino in alta quota: la mostradicon apertura straordinaria di Ferr, le escursioni nei rifugi CAI tra arte e natura, le 5 mostre spin-off in location d’eccezione. INdiFino al 3 settembre è possibile visitaredi, l’evento espositivo allestito negli spazi rinnovati di Accademia, in collaborazione con CAI Club Alpino Italiano – sezione BG. La montagna dipinta, fotografata, raccontata, conquistata: il paesaggio alpino idealizzato e insieme vissuto, sognato e mantenuto, aspro e amico, temuto e ...