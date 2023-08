Addio Inter | ma Handanovic resta in Serie A | offerto a una big

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo 11 anni le strade di Samire dell’si sono separate. Il portiere sloveno, insieme ai colleghi Cordaz e Onana, ha lasciato i nerazzurri che hanno optato per una vera e propria rivoluzione fra i pali. Quale futuro per? Difficile vederlo ancora titolare ad alti livelli, ma un portiere con la sua qualità, leadership ed esperienza, potrebbe fare molto comodo a qualche squadra nelle vesti di secondo. E non è detto che lasci laA. Samiralla Lazio La Lazio è in cerca di un vice-Provedel che possa far bene anche quando il calendario sarà intasato dalle coppe. I biancocelesti avevano messo gli occhi su Emil Audero, retrocesso con la Sampdoria, ma ironia della sorte, proprio l’ha piazzato l’affondo decisivo per il ...

Dopo l’addio all’Inter Samir Handanovic sarebbe pronto a tornare a giocare in Serie A firmando con una big in questo calciomercato.Il mercato può regalare spesso sorprese, positive ma anche negative e inaspettate. Perché ora arriva una notizia per l'Inter e i suoi tifosi riguardo l'acquisto di Samardzic ...