(Di martedì 8 agosto 2023) Secondo la polizia, il conducente dell'imzione è caduto in mare ed è stato soccorso, ma la Guardia Costiera non è riuscita a fermare l'imzione nei pressi della contea di Pinellas, così l'...

Secondo la polizia, il conducente dell'imbarcazione è caduto in mare ed è stato soccorso, ma la Guardia Costiera non è riuscita a fermare l'imbarcazione nei pressi della contea di Pinellas, così l'...... precipitando nell'oceano Pacifico da 900 metri di altezza mentre tentava un'con il suo ... Il resto lo sapete: la tragica fine di Brandon Lee ha reso lui un'icona e ilun cult senza fine. ......ungherese Elizabeth Swaney si è presentata nell'half - pipe senza eseguire alcunadegna ... tanto che la Disney ha persino realizzato unsulla loro epica avventura. Come si fa a ...

Acrobazia da film: il poliziotto salta su una barca «fantasma» che corre a tutta velocità Corriere TV

Secondo la polizia, il conducente dell'imbarcazione è caduto in mare ed è stato soccorso, ma la Guardia Costiera non è riuscita a fermare ...Un agente di polizia della Florida ha compiuto un audace salto e ha preso il controllo di un'imbarcazione che andava a più di 40 miglia orarie senza pilota ...