Acilia violenta | accoltella un 19enne | poi fugge nella notte

(Di martedì 8 agosto 2023) Ostia – Avrebbe aggredito adun giovanissimo ragazzo di 19 anni in piena. E per cosa? Per futili motivi. Il fatto è datato alla sera del 27 luglio, in quella che sarebbe dovuta essere una normale serata d’estate Andiamo per ordine: dopo una lite avvenuta per motivi insignificanti, un 24enne avrebbe pensato di “risolvere” la questionendo l’interlocutore. Ovvero un ragazzo di 19 anni, colpito al basso ventre con un coltello di medie dimensioni. Successivamente, l’aggressore sarebbe fuggito. Il malcapitato, a seguito delle ferite riportate, è stato trasportato in codice rosso: prima all’Ospedale “G.B. Grassi” di Ostia e successivamente al Reparto di Medicina d’urgenza dell’Ospedale “San Camillo” di Roma, strutturaquale si trova tuttora non in pericolo di vita. Gli immediati accertamenti ...