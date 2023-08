Acciaroli | spaccio di droga | denunciato 37enne

Leggi su zon

(Di martedì 8 agosto 2023) Nella serata del 5 agosto scorso, ad, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania unitamente a quelli della Stazione di Pollica (SA), hanno deferito in stato di libertà, per detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, undi Casal Velino. I Carabinieri, nell’ambito dei servizi predisposti al contrasto della detenzione edi sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato, a seguito di perquisizione domiciliare, 10 gr di marijuana suddivisa in 38 dosi ed ulteriori 1 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. II materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Segui ZON.IT su Google News.