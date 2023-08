"Accelerare le espulsioni ". Il pugno duro del governo su irregolari e pericolosi

Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che in cantiere c'è un intervento ordinamentale che si pone un obiettivo ben preciso: mettere in campo una stretta sulledei migranti irregolari , " in ...... ha esaminato la possibilità di introdurre restrizioni più rigorose sulledei migranti ... L'obiettivo del governo è di rendere più efficiente edl'espulsione di individui che ...Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che in cantiere c'è un intervento ordinamentale che si pone un obiettivo ben preciso: mettere in campo una stretta sulledei migranti irregolari , " in ...

"Accelerare le espulsioni". Il pugno duro del governo su irregolari e ... ilGiornale.it

Vertice tra Meloni, Salvini e Piantedosi. L'esecutivo sta lavorando alla stretta contro "i soggetti problematici e pericolosi con alle spalle comportamenti violenti" ...Vertice serale dopo il Consiglio dei ministri di ieri sera tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Un ...