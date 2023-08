Abbronzatura perfetta e senza rischi | cos’è l’SPF e perché è utile inserire i filtri chimici mixati a quelli fisici

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 8 agosto 2023) L’estate è già iniziata, ma, come ogni anno, oltre alla sindrome da “bikini blues”, ovvero la fatidica prova costume causa di ansia e angoscia in quasi la metà degli italiani, torna alla ribalta la tematica di una corretta esposizione al sole, complice anche il cambiamento climatico. Ottenere unatintarella,danni collaterali, è possibile, basta seguire alcuni accorgimenti per massimizzare i benefici dei raggi solari, che aiutano a sintetizzare la vitamina D e il calcio, in favore di un sistema immunitario e di ossa sani,incorrere in macchie cutanee, foto-invecchiamento precoce e scongiurare l’insorgenza di melanomi. Per proteggere la pelle, innanzitutto, è essenziale preservare il suo equilibrio, potenziando le sue difese naturali che sono due: il sebo e la cheratina. Se il sebo è ricco ...