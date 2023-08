A Piazza Affari crollano le banche dopo la tassa sugli extraprofitti | persi 10 miliardi

Profondo rosso per, che a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni è sprofondata a - 1,89% con il Ftse Mib a 28.007 punti. In territorio negativo anche le altre borse europee: ...Utility e produttori di energia elettrica in controtendenza ae nel resto d'Europa in una giornata di cautela per le Borse del Vecchio Continente, con Milano zavorrata dai cali delle banche. Quando il Ftse Mib perde l'1,5%, Hera guida il segmento ...Il giorno dopo la riunione dei ministri a Palazzo Chigi, i titoli bancari ahanno reagito male. Intesa Sanpaolo ha registrato - 6,84 per cento, Mps - 6,39 per cento, Unicredit - 5,90 ...

Borse oggi in diretta | Piazza Affari in calo. Banche colpite dalla super tassa: Bper -10%, B. Bpm -9%, Mps, Intesa -7,5%, Unicredit -6,5%

Intesa, Unicredit, Banco BPM e le altre banche di Piazza Affari perdono tra il 5% e l'8% dopo l'annuncio del governo di una tassa del 40% sugli extra-profitti. Cosa aspettarsi in BorsaI mercati sembrano non gradire la nuova norma “di equità sociale, che è un prelievo sugli extraprofitti delle banche ...