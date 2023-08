(Di martedì 8 agosto 2023) Ci siamo. Mancano solo gli ultimi ritocchi per l'inaugurazione adel nuovo Parco TematicoMadonna di San Pietro, prevista per sabato 12 agosto. Uno splendido spazio, ...

... guidate dal sindaco Luigi Vagaggini, la dimostrazione di un drappello di rappresentanza del 4° Reggimento dei Carabinieri e, soprattutto,festa di popolo per celebrare ladi ieri, ......Nelle settimane scorse - ero a- mi è capitato in mano un depliant turistico che parlava proprio dell'Amiata, uno scenario naturale con migliaia di anni di storia. Prima immagine...Castiglion Fiorentino, Bientina, Casole d'Elsa,, Castel del Piano, Fucecchio, Ferrara, ora anche Asti: Calamassi vantalunga esperienza in mosse. Funzionario Masaf - Ministero dell'...

A Piancastagnaio una nuova pista equestre per lo storico Palio

PIANCASTAGNAIO. Piancastagnaio riscopre Anacleto “Nino” Della Gatta, ultimo esponente dei macchiaoli, in una mostra alla Rocca aldobrandesca che verrà Mostra di Anacleto “Nino” Della Gatta, dal 10 ago ...L'inaugurazione del Parco tematico equestre “Madonna di San Pietro” di Piancastagnaio si terrà sabato 12 agosto alle 17 ...