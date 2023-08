A metà fra una fiction e un surviving game dove chi viene morso è eliminato dal gioco

Leggi su iodonna

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo Squid: The Challenge, la versione reality ispirata alla famosa serie Squid, Netflix propone un altro show ‘”estremo”: Zombiverso. Disponibile da oggi sulla in streaming, sta facendo molto discutere per la sua natura ibrida tra un reality show e una serie senza copione. Che, non a caso, avrà come protagonisti comici, personalità televisive, attori e attrici celebri in Corea del Sud. “Hellbound”, la nuova (spaventosa) serie sudcoreana di Netflix che sta spodestando “Squid ...