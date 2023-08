A luglio registrati nuovi record delle temperature globali

(Di martedì 8 agosto 2023) AGI - La temperatura media globale per2023 si conferma essere la più alta mai registrata per qualsiasi mese. Nello stesso periodo, Lemediedella superficie marina hanno continuato a salire, dopo un lungo periodo diinsolitamente elevate dall'aprile 2023, raggiungendo livelli. Sono i dati rilevati dal Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell'UE, che pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell'aria superficiale, del ghiaccio marino copertura e variabili idrologiche. Tutti i risultati riportati si basano su analisi ...

Il mese è stato più caldo di 1,5 gradi rispetto all'epoca preindustriale e più caldo di 0,7 gradi rispetto alla media didal 1991 al 2020. I recordda Copernicus risalgono al 1940.

Secondo l'osservatorio europeo Copernicus. Il mese è stato di 0,72 C più caldo rispetto alla media 1991-2020 di luglio e di 0,33 C più caldo rispetto al mese più caldo precedente, luglio 2019 ...Il termometro nel mese appena trascorso si è fermato mediamente sui 16,95 gradi Celsius, un terzo di grado in più rispetto al precedente record stabilito nel ...