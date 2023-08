8 agosto | Festa Internazionale del Gatto | perché si celebra e quali sono i ‘mici influencer’ da seguire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Oggi, 8, in tutto il mondo sila Giornatadelintrodotta nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare per “sensibilizzare l’opinione pubblica sui gatti e per la loro corretta cura in casa”. Come gli appassionati forse sanno,diverse le giornate dedicate al micio: ad esempio in Italia e in Europa il Cat Day siil 17 febbraio (mese legato alle streghe e agli spiriti indipendenti come le persone nate sotto il segno dell’Acquario). Dunque,tante feste per un unico animale? La venerazione dei gatti va ricercata nelle tradizioni più antiche, a partire dagli Egizi presso ivenivano considerati alla stregua degli dei: Mafdet è stata la prima divinità felina e durante ...