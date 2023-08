5G | perché sui limiti alle emissioni sbagliano sia gli ambientalisti sia il governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Giusto che ilabbia proposto di aumentare idelleelettromagnetiche in Italia per sviluppare la tecnologia 5G? Ne avevo già parlato qui, qui e qui. Ma lo rispiego nel modo più semplice possibile. Le onde elettromagnetiche, come tutte le cose che non possiamo vedere, provocano dei timori irrazionali. Un modo semplice per visualizzarle è di immaginare le onde generate da un sasso nello stagno. La loro energia (e quindi quanto ci potrebbero eventualmente fare male) dipende da due parametri: dalla “frequenza” (quante onde passano per un punto in un dato intervallo di tempo) e dall’ampiezza (quanto sono invece alte). La frequenza caratterizza il tipo di onda: in ordine di frequenza crescente abbiamo onde radio, luce visibile, microonde, raggi X. Mentre alcune onde elettromagnetiche (es raggi X) possono fare ...