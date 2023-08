2 euro per il ‘piattino condivisione’ delle trofie | la titolare dell’osteria ligure | “Servizio che va pagato” La risposta di Selvaggia Lucarelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) “Il cliente quando entra in un locale accetta il menù che viene esposto fuori e quello che diamo noi una volta che qualcuno si siede ai nostri tavoli. Nel caso di specie, avevano preso un primo e un secondo in tre. Di piatti supplementari ne ho portati ben quattro e ho fatto pagare dueperché voglio che i clienti sappiano che per noi quello è un lavoro in più”. Così Ida Germano,del cavolo di Finalborgo, replica al polverone sollevatosi in rete per lo scontrino che includeva i dueper il “piattino condivisione”. “Il nostro è unche va– spiega a Ivg.it -. Il lavoro va remunerato. Ho 76 anni e lavoro con passione, ma è giusto che io venga pagata per quello che faccio”. A rendere nota la vicenda sui social è stata – benché non fosse lei la ...