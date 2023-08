Zielinski | De Laurentiis rifiuta l’offerta dell’Al Ahli | 20 milioni non bastano CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’Arabia Saudita è tornata alla carica per, offrendo 20al Napoli per il polacco ma il presidente Dehato, non ritenendola congrua. Il Corriere dello Sport scrive: “Tra l’altro l’Alè tornato alla carica manon è stata ritenuta adeguata: intorno ai 20; meno di quelli proposti dalla Lazio”. Deaspetta il rilancio, intantola proposta degli arabi. La Repubblica Napoli scrive che Dechiede per il polacco almeno 25. “Il polacco è out per una botta al ginocchio rimediata sabato, ma il suo futuro rischia di diventare un caso. L’accordo per il nuovo contratto non c’è ancora e senza ...