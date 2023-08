Zielinski | De Laurentiis rifiuta l' offerta dell' Al Ahli | 20 milioni non bastano CorSport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Per la Gazzettao Sport, invece, il Napoli è pronto ad accettare l'dei sauditi. 'E da tempo l'Alspinge per convincerlo a trasferirsi in Arabia: l'ultimaper il giocatore è ...

Nel frattempo c'è da registrare il nuovo interessamento dell'Al Ahli: i 20 milioni, però, non bastano ad ottenere il sì di Deche ne vuole almeno 25. Toccherebbe poi a...(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Nel Napoli si apre un nuovo caso Milik: quello di. Il presidente Deha dato l'ultimatum al polacco: o rinnova subito a ingaggio ridotto o va ...Fuori Gollini, Mario Rui, Gaetano,, Anguissa, Kvara e Osimhen, è partito schierando di ... A bordo campo, però, al fianco del presidente De, presente il successore di Kim: ovvero il ...

Zielinski, l'ultimatum di De Laurentiis: o rinnova subito a ingaggio ... IlNapolista

Un anno fa Piotr Zielinski aveva detto no alla Premier League. Dopo una stagione il rinnovo col Napoli, che sembra non più disposto a corrispondergli un ingaggio da 3,5mln all'anno, non è ancora arriv ...Un ex giocatore della Juventus potrebbe essere ingaggiato dal Napoli a parametro zero. Questo il possibile colpo di Aurelio De Laurentiis. I dettagli.