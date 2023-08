Indizio social sul futuro di Piotr. Su Instagram la moglie del centrocampista del Napoli Laura Slowiak ha postato la foto di un tifoso che scriveva " Non ero pronto a salutarti" con tanto di immagini relative all'esultanza ...Il futuro di Piotrsembra essere sempre più lontano da Napoli. Nelle ultime ore dall'Arabia sono arrivate ...in azzurro ma la sua questione contrattuale lo rende sempre più vicino all'. ...Punti chiave 08:40 Napoli, Koopmeiners prima scelta in caso di08:38 Fiorentina, rivoluzione in attacco: in arrivo Nzola e Beltran

Zielinski, addio al Napoli Indizio social della moglie: "Non pronto a..." Corriere dello Sport

Zielinski, quali sono le novità sul suo futuro Un altro tassello, dopo le parole di Garcia sugli "infortuni di mercato", che va nella direzione del possibile addio al Napoli da parte del ...La moglie di Zielinski condivide post su Instagram sul possibile addio al Napoli del marito per il mancato accordo sul rinnovo.