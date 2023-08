Zaia | “Il Pnrr è un treno che l’Italia non può perdere”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 agosto 2023) VENEZIA – “Ilè unche– e con lei tutte le Regioni – non può. Per un fatto economico: queste risorse servono a molti progetti. Ma anche per un fattore d’immagine: il Paese nella spesa dei fondi deve dimostrare di saper mettere a terra efficienza e organizzazione. Per quanto riguarda il Veneto, l’ho ribadito anche oggi più volte, il nostro modello di ‘controllo di gestione’ è pienamente operativo: la Regione ben governa l’andamento dei progetti, monitorando anche l’avanzamento di quanto affidato alle amministrazioni Comunali. Aggiungo di più: se dovessero esserci fondi non utilizzati da altre parti d’Italia chiediamo che vengano dirottati nel nostro territorio”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca, al termine dell’incontro con il ministro per gli affari ...