(Di lunedì 7 agosto 2023) VENEZIA (ITALPRESS) – “Ilè unche– e con lei tutte le Regioni – non può. Per un fatto economico: queste risorse servono a molti progetti. Ma anche per un fattore d’immagine: il Paese nella spesa dei fondi deve dimostrare di saper mettere a terra efficienza e organizzazione. Per quanto riguarda il Veneto, l’ho ribadito anche oggi più volte, il nostro modello di controllo di gestione è pienamente operativo: la Regione ben governa l’andamento dei progetti, monitorando anche l’avanzamento di quanto affidato alle amministrazioni Comunali. Aggiungo di più: se dovessero esserci fondi non utilizzati da altre parti d’Italia chiediamo che vengano dirottati nel nostro territorio”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca, al termine dell’incontro con il ministro per ...

... Luca, al termine dell'incontro con il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e ilRaffaele Fitto."Ringrazio il Governo - aggiunge- per questo momento di confronto ...... al termine dell'incontro con il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e ilRaffaele Fitto. Il governatoreha quindi aggiunto: 'Per quanto riguarda il Veneto, l'ho ...'Ilha quattro pilastri: il riequilibrio nord - sud, la questione generazionale, la questione di genere, la transizione energetica. Ma, come ha chiesto il presidente, sarebbe interessante se ...

Zaia “Il Pnrr è un treno che l’Italia non può perdere” Il Tempo

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il Pnrr è un treno che l’Italia – e con lei tutte le Regioni – non può perdere. Per un fatto ..."Non ha senso tagliare la decarbonizzazione dell'ex Ilva, con la prevista costruzione dei forni elettrici a riduzione diretta che è già stata appaltata: come spieghiamo all'opinione pubblica che abbia ...