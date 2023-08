WWE | La vittoria di LA Knight momento più cliccato sui social di tutta SummerSlam

(Di lunedì 7 agosto 2023) Prosegue ilpositivo di LAche anche a, davanti a migliaia di spettatori, ha dimostrato di essere tra i più over della federazione. La megastar ha vinto la Battle Royal sponsorizzata Slim Jim ed è stato tifatissimo dai fan presenti a Detroit. Anche isembrano certificare l’ottimo. LAvola anche neiSecondo quanto riportato da WrestleOps, ladella Slim Jim Battle Royal da parte di LAè stato ilpiùsuidi. Più di 43.000 “mi piace” in meno di 24 ore. Anche a Detroitha dimostrato di essere tra i più over e ...

LA Knight ha ottenuto un nuovo riconoscimento, in quanto il post sulla sua vittoria è stato quello con più mi piace del weekend di SummerSlam 2023.