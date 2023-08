WWE | Avvistato Nick Aldis a Minneapolis per Raw | possibile ruolo da producer per lui

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 7 agosto 2023) Non si può mai dare nulla per scontato in WWE, infatti la compagnia sta preparando un grande episodio di Raw post-SummerSlam. Stando a quanto riportato da molte testate giornalistiche,avrebbe raggiunto un accordo con la compagnia di Stamford. Da mesi, ormai, si parlava dell’approdo dell’ex NWA alla corte di Triple H, ma al giorno d’oggi la trattativa sembra ufficialmente conclusa. I rumours Secondo quanto scritto da PWInsider,sarebbe stato, città dove si terrà il prossimo episodio di Raw. A quanto pare, inoltre, l’ex campione NWA non sarà un talento on-screen, ma avrà principalmente unnel backstage:“è stato assunto per unda. secondo PWInsider.com. ...