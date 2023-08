Wta Montreal | esordio vincente per Jasmine Paolini

(Di lunedì 7 agosto 2023) L'azzurra ha sconfitto la croata Donna Vekic, numero 22 del mondoperal torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 2.788.468 dollari). L’azzurra, numero 49 del ranking Wta, sorteggiata nella parte alta del tabellone, quella presieduta dalla numero uno del mondo Iga Swiatek, ha sconfitto 7-6 (7-3), 6-2, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, la croata Donna Vekic, numero 22 del mondo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

