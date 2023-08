Wta Montreal 2023 | Paolini c’è | batte Vekic in due set e vola al secondo turno

(Di lunedì 7 agosto 2023) Jasmineè già aldel Wta di. Sul cemento canadese la tennista italiana sconfigge la croata Donnacon il punteggio finale di 7-6(3) 6-2 dopo un’ora e quarantadue minuti di battaglia. All’azzurra se la vedrà con la vincente del derby tutto statunitense tra Madison Keys e Venus Williams. Primo set molto equilibrato, nelinvece Jasmine ha preso il largo e ha chiuso agevolmente. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è molto combattuto ed equilibrato conche non sfrutta subito due palle break nelgioco,invece è cinica e si prende il break di vantaggio che la lancia sul 3-1. Il break di ...

La giapponese diventa la quinta giocatrice a vincere un titolo da Lucky Loser in un torneo. ... teoricamente, è attesa aper giocare, nella giornata martedì, il suo match di primo turno ...2:30 (martedì 08/08) visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW1000Paolini J. " Vekic D. 17:00 diretta tv Supertennis, streaming app SupertenniX1000Bronzetti L. "...... 'Sarebbe un mix perfetto' Martedì Caroline Wozniacki giocherà la sua prima partita dopo più di tre anni quando affronterà l'australiana Kimberly Birrell nel primo turno del1000 di. '...

WTA 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurre (LIVE) LiveTennis.it

MONTREAL (Canada) - Ottimo debutto di Jasmine Paolini (numero 50 al mondo) nel torneo Wta 1000 di Montreal. La tennista azzurra si è imposta con il punteggio di 7-6 (3), 6-2 dopo un'ora e 40 minuti co ...Tennis | WTA | Non solo Caroline Wozniacki. Il tennis femminile questa settimana ritorna a parlare di non una ma due protagoniste, sebbene appartenenti a periodi ...