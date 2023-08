Windows 11 vs Windows 12 | Confronto tra i Futuri Sistemi Operativi di Microsoft

... inizierà dalla versione di sviluppo di11, ma poi compirà la stessa operazione con le versioni stabili di10 e11.Microsoft ha recentemente disattivato l'app Cortana in11. La build 25921 consente di disinstallare l'app dal computer. Infine, Chat è diventata Microsoft Teams - Free . L'icona è presente ...Come periodicamente accade, Microsoft ha rilasciato una nuova versione di sviluppo di11 all'interno del Canary Channel (quello in cui vengono inserite le novità più recenti e, potenzialmente, instabili) e questa particolare versione - la build 25921 - contiene una novità non ...

La build 25921 di Windows 11 permette di usare i file JXR (HDR) come sfondo del desktop sui display compatibili e di rimuovere l'app Cortana.Gli Insider che testano Windows 11 possono da qualche tempo attivare un effetto non documentato del controllo illuminazione RGB a cui Microsoft sta lavorando già da qualche tempo: la sincronizzazione ...