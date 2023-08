William Friedkin | morto il regista de L’Esorcista

(Di lunedì 7 agosto 2023)oggi 7 agosto 2023 a Los Angeles. Ilaveva 87 anni ed era celebre per aver direttoe anche altri film come Il braccio violento della legge e Cruising. A Venezia 2023avrebbe dovuto presentare il suo ultimo film, The Caine Mutiny Court Martial, ma già in conferenza stampa Alberto Barbera aveva sottolineato che ilaveva dei problemi di salute, tanto che aveva girato il nuovo film in sedia a rotelle. Considerato uno degli esponenti della New Hollywood,iniziò a muovere i primi passi nell’industria dello spettacolo nel 1959, iniziando come fattorino per il network tv di Chicago, WGN. Tre anni dopo diresse il suo primo documentario, The People Vs. Paul Crump, a cui fece seguito, alcuni ...

William Friedkin, che ha vinto l'Oscar per la regia di The French Connection, ha ottenuto una nomination per The Exorcist e ha anche diretto The Boys in the Band, To Live and Die