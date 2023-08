William Friedkin | morto a 87 anni il regista de “L’esorcista” | un genio del cinema

(Di lunedì 7 agosto 2023), il grandeamericano premio Oscar per “Il braccio violento della legge” èa 87nella sua casa di Los Angeles. Il suo nome, però, è legato a un altro capolavoro della storia del, “”, del 1973, per il quale ricevette un’altra nomination alla statuetta. Diecifa fu premiato a Venezia con il Leone d’oro alla carriera.e il successo de “” Tratto dal romanzo di Wiliam Peter Blatty,fu un grande successotografico. Nel cast spiccava la presenza del grande attore svedese, Max Von Sydow, nel ruolo del prete che tenterà(invano) di liberare dalla possessione la piccola Regan. Il film inizia con la ...

19.55 Morto, regista dell'Esorcista E'morto a Los Angeles il regista, premiato con l'Oscar per "Il braccio violento della legge" del 1971 e candidato per la regia del film "L'esorcista" del 1973. Aveva 87 anni. Nel 2013 aveva ricevuto il Leone d'oro ...... apprendiamo oggi che uno dei più importanti registi di tutti i tempi, il premio Oscar, è morto oggi a Los Angeles all'età di 87 anni.ha vinto il premio per la '...Era noto e celebrato soprattutto per 'Il braccio violento della legge' e 'L'esorcista': aveva 87 ...

Cinema, è morto il regista William Friedkin: aveva diretto L'Esorcista TGCOM

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 82 anni William Friedkin, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Nato a Chicago il 29 agosto del 1935, è ...Lutto nel mondo del cinema. A 87 anni si è spento William Friedkin, regista autore de L’Esorcista. La sua morte è stata confermata dal preside della Chapman University Stephen Galloway, un amico della ...