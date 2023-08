William e Harry | i Versace | le sorelle Williams | Beyoncé e Solange | le storie straordinarie dei fratelli famosi

Con i royal inglesi un po' sotto tono:d'Inghilterra e Kate Middleton in vacanza con i figli che rinunciano a visitare Carlo a Balmoral ee Meghan in piena tempesta mediatica per un ...Pare che Barbara Barnes, la prima a prendersi cura dinei primi anni '80, fu licenziata da lady Diana perché i bambini si erano legati troppo a lei. Si racconta che Diana fosse una ...Le isole Scilly hanno un significato particolare per, che trentadue anni fa proprio lì trascorse una vacanza con la madre Diana , il padre Carlo e il fratello. In quell'occasione, ...

Il video vintage di Harry che parla del suo rapporto con William Elle

William e Kate non risparmiano nemmeno re Carlo. Ecco il clamoroso rifiuto rifilato direttamente al re d'Inghilterra.William e Kate hanno deciso di portare i loro tre bambini su un’isola da sogno, per passare le vacanze estive.