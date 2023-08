Whitney Houston | la voce dell' anima avrebbe compiuto 60 anni

(Di lunedì 7 agosto 2023) La sua, potente, limpida ed espressiva, unae più belle di sempre in ambito pop-soul, aveva un’incredibile estensione di tre ottave, in grado di passare con naturalezza dal mezzosoprano al soprano, oltre a un controllo e a una dinamica fuori dal comune. Doti tecniche valorizzate dalla presenza scenica e dall'innata eleganza di, soprannominata giustamente "The Voice" da Oprah Winfrey, che il 9 agosto60, se solo i demoni che l'hanno sempre accompagnata non avessero spento, quell'infausto 11 febbraio del 2012, unae stelle più luminose del music biz., nata a Newark il 9 agosto 1963, figlia d'arte di Cissy (percorista di Elvis ...

Un tributo alle grandi donne della musica ma non solo. Non si tratta infatti di un semplice concerto ma di un vero e

La grande cantante americana, nata a Newark il 9 agosto 1963, è stata una delle più belle voci di sempre in ambito pop-soul. Una carriera da record, segnata però dai problemi personali, fino al tragic ...Il 9 agosto 1963, 60 anni fa, nasceva a Newark negli Stati Uniti Whitney Houston, una delle più grandi interpreti che la storia della musica internazionale abbia mai conosciuto. Nota ai più con il ...