West Nile virus | uomo muore a Mantova | è la seconda vittima in Italia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Secondo morto inper(la febbre del Nilo): si tratta di un anziano della provincia di, deceduto in ospedale sabato scorso. Ladella stagione segue il primo decesso, avvenuto a fine luglio, sempre in Lombardia, a Cremona. Intanto il numero di casi dinell'è cresciuto nell'ultima settimana, passando da 6 a 25, come riportato dal bollettino dell'Istituto superiore di Sanità, che era stato aggiornato il 3 agosto, dunque prima della morte avvenuta a. Il, trasmissibile dagli uccelli infetti all'o ad altri animali attraverso la puntura di zanzara, nell'80% dei casi dà luogo a forme asintomatiche, ...

E' il secondo decesso della stagione dopo quello di fine luglio, casi nell'uomo in salita Secondo morto in Italia perVirus: si tratta di un anziano della provincia di Mantova, deceduto in ospedale, a Mantova, sabato scorso. Lo confermano all'Adnkronos Salute fonti qualificate. La seconda vittima della ...Sono aumentati i casi riscontrati in Italia di infezione da "Virus". La scorsa settimana se ne contavano 6 da inizio maggio mentre, nell'ultimo bollettino emesso dall'Istituto superiore di sanità , si è saliti a quota 25. Di questi, 15 si sono ...Asl Oristano: "Situazione sotto controllo" Di: Redazione Sardegna Live Primo caso umano di contagio del virus(la febbre del Nilo) in Sardegna. Un uomo di 72 anni di Siamanna, in provincia di Oristano, è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano e poi trasferito nel reparto di malattie ...

West Nile, secondo morto in Italia: la vittima è un uomo di Mantova Adnkronos

Mantova, 7 agosto 2023 – Secondo morto in Italia per West Nile Virus: si tratta di un anziano della provincia di Mantova, deceduto in ospedale, a Mantova, sabato scorso. La seconda vittima della stagi ...(Adnkronos) – Secondo morto in Italia per West Nile Virus: si tratta di un anziano della provincia di Mantova, deceduto in ospedale, a Mantova, sabato scorso. Lo confermano all’Adnkronos Salute fonti ...