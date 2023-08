West Nile | morto un uomo a Mantova | è il secondo caso della stagione Un contagio anche in Sardegna

(Di lunedì 7 agosto 2023) Si è registrato in provincia diildi morte per febbre del Nilo. Si tratta di un anziano deceduto in ospedale nella giornata del 5 agosto, dopo il primodi fine luglio avvenuto sempre in Lombardia. Un nuovodi infezione si registrain, ma le condizioni dell’sono sotto controllo, come riferiscono i sanitari dell’ospedale di Sassari. “Le condizioni del settantaduenne di Siamanna sono mediocri ed è monitorato costantemente da tutta l’equipe del reparto dell’ospedale sassarese”, fa sapere Maria Valentina Marras, direttrice del Servizio di Igiene e Sanità PubblicaAsl 5. Il 72enne è stato inizialmente ricoverato con febbre alta ...

