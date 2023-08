Wes Anderson riceverà il Cartier Glory to the Filmmaker Award

(Di lunedì 7 agosto 2023) all’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. Quando si svolgerà la cerimonia di premiazione? La cerimonia di premiazione si svolgerà il 1° settembre, prima dell’anteprima mondiale fuori concorso del suo nuovo mediometraggio sostenuto da Netflix, The Wonderful Story of Henry Sugar, con Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, e Richard Ayoade. The Wonderful Story of Henry Sugar Il film è descritto come un adattamento “estremamente fedele” dell’omonimo racconto di Roald Dahl del 1977 su un guru che può vedere senza usare i suoi occhi. Sinossi Un uomo ricco viene a conoscenza di un guru che può vedere senza usare i suoi occhi.Decide di apprendere questa abilità per barare al gioco d’azzardo. Adattato in modo estremamente fedele da un racconto lungo di Roald Dahl. Wes ...

