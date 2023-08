Wes Anderson riceverà a Venezia il Cartier Glory

(Di lunedì 7 agosto 2023) Alla Mostra del Cinema diil regista Wesil premio. Il regista Wesverrà premiato all'ottantesima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di, che si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre. Il cineasta americanoilto the Filmmaker Award, premio assegnato ad "una personalità che ha dato un contributo particolarmente originale all'industria cinematografica contemporanea". La premiazione si svolgerà il 1° settembre al Palazzo del Cinema, prima della proiezione del suo ultimo film, The Wonderful Story of Henry Sugar, con protagonisti Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley e Richard Ayoade. Il film, della ...

The Wonderful Story of Henry Sugar: tutto ciò che sappiamo sull'adattamento Netflix di Wes Anderson

