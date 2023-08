Tuttavia, ha evidenziato, "ora è rispettata e accettata a livello internazionale, ha sostenuto il trattato di Lisbona al Parlamento italiano e il patto migratorio e vuole plasmare l'..."Credo che faremmo un grosso errore se mettessimo sullo stesso piano AfD e Giorgia". Lo ha detto il presidente del Partito Popolare Europeo (Ppe), Manfred, in un'intervista alla Zdf, sottolineando la netta divisione tra le posizioni della presidente del Consiglio ...Non è un caso che Manfred, presidente del Ppe, da mesi lavori per trovare una sponda con. Pesa in questo contesto anche la scomparsa di Silvio Berlusconi e la paura che Forza Italia, ...

Weber, Meloni non è come AfD ma dimostri di essere con l'Ue - Europa Agenzia ANSA

"Credo che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia debbano dimostrare nelle prossime settimane e mesi di essere al fianco di questa Europa". Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo, Manfred ...(ANSA) - ROME, AUG 7 - European People's Party (EPP) President Manfred Weber said Monday that Italian Premier Giorgia Meloni and her right-wing Brothers of Italy (FdI) party were very different to ...