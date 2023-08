(Di lunedì 7 agosto 2023) La2 si trova a 20 miliardi di chilometri dalla Terra. Per alcuni giorni la NASA aveva perso il contatto a causa di un errore nella sequenza di comandi inviata....

... facendo tirare finalmente un sospiro di sollievo alla NASA ed agli appassionati di tutto il mondo. D'altronde l'importanza anche simbolica della Voyager 2 è innegabile. Lanciata nel lontano 1977. Il 1 agosto il JPL ha però comunicato che era stato rilevato un "battito cardiaco" della Voyager 2. Ottieni subito la prima Guida di Astrospace, per scoprire, e di più sul Telescopio Euclid.

Voyager 2, tutto a posto: la sonda ha risposto. Problema rientrato DDay.it

