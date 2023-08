Vox disponibile a sostenere il PP senza entrare nell’esecutivo

Riesce ostico credere che Renzi siaa mettersi in collegamento con il governo, non si ... La Spagna colpisce Meloni Nelle elezioni iberiche il partito da lei appoggiato,, è stato ...Riesce ostico credere che Renzi siaa mettersi in collegamento con il governo, non si ... La Spagna colpisce Meloni Nelle elezioni iberiche il partito da lei appoggiato,, è stato ...' RENGANEK ' sarànelle versioni Vinile Colorato, Vinile Nero 180gr, CD e digitale ed è già in pre - order al seguente link: https://Epic.lnk.to/renganek . Nell'album, saranno contenuti ...

Elezioni Spagna. Vox diventa ininfluente articolo21

Vox si è detto disponibile a sostenere l’investitura alla presidenza del governo del PP senza pretendere di entrare nell’esecutivo.Gli elettori spagnoli, sovvertendo i sondaggi e la narrazione dei media, accorrono in massa alle urne (70,18 %, quasi quattro punti in più del 2019) e frenano l’ondata di destra che sta attraversando ...