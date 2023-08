(Di lunedì 7 agosto 2023) Unasopra ilall'ingresso di Ales, il paese di Antonio Gramsci in provincia di Oristano. Un'immagine raccapricciante quella apparsa agli automobilisti in transito, ...

Volpe impiccata su cartello stradale, foto choc in Sardegna Agenzia ANSA

